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    Джошуа радить Кличку «піти на мажорній ноті»

    • Сьогодні, 15:22
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    Сам же британець на місці українця продовжував би битися

    Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF / IBO / WBA Ентоні Джошуа порадив Володимиру Кличку йти з боксу на мажорній ноті.

    "З огляду на те, як він провів бій, він, напевно, думає, що може побити мене. Якби я був на його місці, думаю, я б продовжував битися, оскільки в реванші на кону будуть пояси і гордість, а втрачати-то, по суті, нічого.

    Однак один Кличко знає, чого хоче він. Якби я звертався до Володимира, то сказав би йому: "Друже, це був феноменальний виступ. Ти виступив дуже добре, хоч і не виграв. Іди на мажорній ноті", – поділився враженнями Ентоні Джошуа, виступаючи перед своїми прихильниками.

     

    Джерело: segodnya.ua

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