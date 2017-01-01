Джошуа радить Кличку «піти на мажорній ноті»

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Сам же британець на місці українця продовжував би битися

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF / IBO / WBA Ентоні Джошуа порадив Володимиру Кличку йти з боксу на мажорній ноті.

"З огляду на те, як він провів бій, він, напевно, думає, що може побити мене. Якби я був на його місці, думаю, я б продовжував битися, оскільки в реванші на кону будуть пояси і гордість, а втрачати-то, по суті, нічого.

Однак один Кличко знає, чого хоче він. Якби я звертався до Володимира, то сказав би йому: "Друже, це був феноменальний виступ. Ти виступив дуже добре, хоч і не виграв. Іди на мажорній ноті", – поділився враженнями Ентоні Джошуа, виступаючи перед своїми прихильниками.

Джерело: segodnya.ua