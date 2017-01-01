Джошуа радить Кличку «піти на мажорній ноті»
- Сьогодні, 15:22
-
Розсилка
Сам же британець на місці українця продовжував би битисяЧемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF / IBO / WBA Ентоні Джошуа порадив Володимиру Кличку йти з боксу на мажорній ноті.
"З огляду на те, як він провів бій, він, напевно, думає, що може побити мене. Якби я був на його місці, думаю, я б продовжував битися, оскільки в реванші на кону будуть пояси і гордість, а втрачати-то, по суті, нічого.
Однак один Кличко знає, чого хоче він. Якби я звертався до Володимира, то сказав би йому: "Друже, це був феноменальний виступ. Ти виступив дуже добре, хоч і не виграв. Іди на мажорній ноті", – поділився враженнями Ентоні Джошуа, виступаючи перед своїми прихильниками.
Джерело: segodnya.ua