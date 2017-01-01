Джошуа: «Я не ненавиджу Кличко, але хочу його побити.»

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Британець рішуче налаштований на перемогу в бою проти українця

Чемпіон світу за версією IBF британецьпрокоментував майбутній бій проти українця

"Цей бій настільки масштабний, наскільки взагалі може бути поєдинок в боксі. На кону будуть не тільки пояса, але і спадщина в боксі.

Люди хочуть бачити 12 раундів інтенсивного бою супертяжів, у яких є майстерність, сила, таймінг. І вони це побачать, ось тільки скільки це видовище буде тривати, залежить від наших з Кличком можливостей.

Моя вага? Ні, то що я підходжу до цього бою з найбільшим вагою в своїй кар'єрі, ще не означає, що я збираюся ганятися за нокаутом. Я підходжу до цього бою так: потрібно вигравати раунд за раундом. Якщо з'явиться можливість закінчити бій достроково - потрібно користуватися цим. Але я налаштований на 12 раундів бою.

Кличко, можливо, почне швидко, тому що він не зможе тримати високий темп. Адже старіння організму - це така річ, з якою ти нічого не можеш вдіяти. Це закладено на генетичному рівні.

Я не ненавиджу Кличко, я не відчуваю до нього неприязні, але я хочу його побити. От і все. Коли я перейду в режим бою? Я вже переключився в цей режим ще 10 грудня. Навіть коли я не тренувався, я знав, що мене чекає. Мій прогноз? Хтось переможе, хтось продовжить свою кар'єру. І я впевнений, що це буду я ", - заявив Джошуа.

Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, Володимир Кличко в Лондоні на стадіоні "Уемблі" проведе бій з Ентоні Джошуа за титули IBF, IBO і WBA.

Джерело: segodnya.ua