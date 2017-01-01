Екс-дружина Алієва знову звинуватила футболіста у побитті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр і Тетяна Алієви розлучені понад чотири місяці, але продовжують жити під одним дахом

Тетяна заявила, що у п'ятницю, 20 січня, близько півдня Алієв прийшов додому напідпитку та почав її ображати. Як стверджує жінка, дійшло до бійки. Старший син Тетяни Віталій викликав поліцію.

«Початок ситуації я сьогодні пропустив. Я тільки вже почув крики, істерики. Я викликав поліцію, бо я вже неодноразово між ними стаю у таких ситуаціях, знаю, що немає сенсу з ними говорити у такі моменти. Тому викликав поліцію, аби приїхали та їх розборонили» , - розповів Віталій.

Як інформує видання, поліція склала протокол зі слів жінки, зафіксувала тілесні ушкодження.

Окрім того, повідомляється, що Тетяна звернулася до соціальних служб, адже дуже переживає за малих дітей і те, як на них позначаться батьківські конфлікти.

Водночас, Олександр заявив, що екс-дружину саму необхідно перевірити на вміст алкоголю у крові, а може, і на вміст наркотичних речовин.

«Коли були чоловіком і дружиною, так, підіймав руку, коли вона випивала. Синьці... Не знаю. Може, вона десь падає, може масажі робить, може хтось її бив. Я за нею не слідкую, мені вона не цікава» , - запевнив Олександр.

Футболіст також заявив, що Тетяна маніпулює їхніми спільними дітьми. На телефоні Алієв показав відео, на якому його донька розповідає, що мати її просила говорити поліції, як тато її б'є.

Джерело: ТСН