Екс-футболіст збірної України продовжить кар’єру в чемпіонаті Києво-Святошинського району

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Серед партнерів колишнього захисника «Шахтаря» також багато зіркових екс-професіоналів

Колишній захисник Шахтаря». і збірної України В’ячеслав Шевчук має намір продовжити виступи на аматорському рівні. 37-річний футболіст, який є семиразовим чемпіоном України, заявлений за ФК «Музичі».. Цей колектив братиме участь у чемпіонаті Києво-Святошинського району, який незабаром стартує.

Серед партнерів Шевчука також багато зоряних екс-професіоналів. Ворота ФК »Музичі» захищає екс-голкіпер «Динамо» і «Ворскли». Станіслав Богуш, в захисті виступає екс-гравець збірної України Олександр Романчук, в середній лінії діють вихованець «Динамо» Володимир Самборський і екс-півзахисник Іллічівця». і Ворскли». Іван Кривошеєнко, а в атаці очікується поява дуету екс-нападників «Шахтаря». — Андрій Воробей та Олексій Бєлік. Двоє останніх до цього часу захищали кольори аматорської «Десни». із Погребів.

Варто зауважити, що цієї зими «Музичі навели шороху на Меморіалі Макарова. Підопічні Володимира Яланського дісталися до півфіналу турніру, в якому з рахунком 1:2 поступилися майбутньому переможцю — ковалівському «Колосу».