Екс-гравець збірної України Воронін розпочне тренерську кар'єру в клубі 7-ї німецької ліги

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Українець призначений головним тренером «Бюдеріха»

Колишній гравець збірної України Андрій Воронін через три роки після закінчення кар'єри гравця розпочне тренерську діяльність в німецькому «Бюдеріху», який виступає у 7-му дивізіоні національного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт клубу. Попередній тренер Дірк Хаусвальд покинув команду.

Воронін - вихованець одеського футболу в Україні пограв тільки за молодіжний склад одеського «Чорноморця». Всю професійну кар'єру провів у зарубіжних клубах. Він виступав за німецькі «Боруссія» (Менхенгладбах), «Майнц», «Кельн», «Байєр», «Герту» і «Фортуну», англійський «Ліверпуль» і російське «Динамо» (Москва). У складі збірної України провів 74 гри, забив 8 голів.

В середині травня 2014 року московське «Динамо» не запропонувало Вороніну продовження контракту.

Після відходу з «Динамо» Воронін не став розглядати варіанти продовження кар'єри в російському чемпіонаті, розраховуючи повернутися в чемпіонат Німеччини. В кінці жовтня 2016 року, після проходження курсів у ФФУ, Андрій Воронін отримав диплом тренера.











Джерело: УНІАН