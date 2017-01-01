Колишня українська легкоатлетка Ребрик виступатиме під нейтральним прапором

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Після анексії Криму метальниця спису змінила громадянство

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій допустила метальницю спису Віру Ребрик до участі в міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Нагадаємо, що Віра Ребрик народилася в Ялті. Під українським прапором вигравала чемпіонат Європи 2012 року. Але після окупації Криму прийняла рішення виступати за Росію. МОК підтвердив зміну громадянства лише влітку 2016 року. Але через дискваліфікацію російських легкоатлетів Ребрик не могла виступати в міжнародних змаганнях.

Джерело: segodnya.ua