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    Феттель посів перше місце на Гран-прі Бахрейна Формули-1

    • Вчора, 23:55
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    Між німцем та британцем зав'язується цікава дуель в чемпіонаті: поки попереду Феттель

    Пілот «Феррарі» Себастьян Феттель переміг на Гран-прі Бахрейну, випередивши гонщиків «Мерседеса» Льюіса Хемілтона і Валттері Боттаса. 

    На старті Боттас залишився на чолі пелотону, а Феттель випередив Хемілтона в боротьбі за друге місце. Феттель першим серед фаворитів відправився в бокси, а незабаром після цього на трасі з'явилася машина безпеки – з-за аварії Ленса Стролла і Карлоса Сайнса.

    Здавалося, Феттель, заїхав в бокси в невдалий момент, знову втратить позиції. Але цього не сталося; після піт-стопів лідерів німець знову виявив себе на першій сходинці. За ним розташувалися Боттас, Ріккардо і Хемілтон. Надіям пілотів «Ред Булла» на хороший результат не судилося збутися, і претендентів на перемогу залишилося фактично троє: Феттель, Боттас і Хемілтон. На 27-му колі Боттас отримав від команди інструкцію пропустити напарника – так Хемілтон став другим. Все, чого зміг досягти британець, – скоротити відставання від Феттеля до декількох секунд.

    Німець здобув перемогу і очолив загальний залік чемпіонату з 68 очками – у Хемілтона на сім менше. Боттас фінішував третім, а Райкконен став четвертим. Кімі виявився сильніше в битві з Ріккардо і Масою, що стали п'ятим та шостим відповідно. Місця з сьомого по десяте зайняли Перес, Ромен Грожан, Ніко Хюлькенберг і Естебан Окон.


    Джерело: УНІАН

    спорт
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