

Розсилка ВІДПРАВИТИ

До 15 травня клуб з Дніпра має можливість виправити ситуацію

За підсумками засідання атестаційного комітету федерації футболу України (ФФУ) прийняли рішення наразі не допускати «Дніпро» до участі в чемпіонаті Прем’єр-ліги (УПЛ) в наступному сезоні-2017/18.

Головна претензія до «Дніпра» - мільйонні борги (понад 20 млн доларів) клубу перед футболістами, тренерами і працівниками клубу. Найгірше, що «Дніпро» вперто ігнорує усі позови і штрафи, за що клуб тричі покарали зняттям очок. До 15 травня у «Дніпра» є остання можливість усе виправити і почати виплачувати борги.

Наразі «Дніпро» посідає в турнірній таблиці 11-е місце і вилітає з УПЛ також і за спортивним принципом. Нагадаємо, що в минулому сезоні в аналогічній ситуації опинився «Металіст», якому не видали атестат на участь у змаганнях в будь-якій професійній лізі. Після цього «Металіст» припинив існування.

Джерело: sportarena.com