ФФУ призначила головного арбітра фінального матчу Кубка України «Шахтар» - «Динамо»
- Сьогодні, 20:22
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У середу вирішальний поєдинок за трофей між «Динамо» і «Шахтарем» обслуговуватиме харків’янин Костянтин Труханов
Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на фінальний матч розіграшу Кубка України сезону 2016/2017 років. Арбітром фіналу Кубку України між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо» призначено 41-річного харків’янина Костянтина Трухановаі.
Допомагатимуть арбітру асистенти − Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Олег Плужник (Харків). Четвертий арбітр – Юрій Можаровський (Львів). Спостерігач арбітражу – Сергій Задіран (Дніпро). Директор матчу ФФУ – Андрій Прохорович (Суми), офіцер безпеки ФФУ – Дмитро Косінов (Харків). Зазначимо, що це перше призначення у кар’єрі харківського арбітра на вирішальний матч розіграшу національного Кубка.
Фінал Кубка України відбудеться у середу, 17 травня на харківському ОСК «Металіст»,
Джерело: УНІАН