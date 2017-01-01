ФФУ призначила головного арбітра фінального матчу Кубка України «Шахтар» - «Динамо»

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У середу вирішальний поєдинок за трофей між «Динамо» і «Шахтарем» обслуговуватиме харків’янин Костянтин Труханов

Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на фінальний матч розіграшу Кубка України сезону 2016/2017 років. Арбітром фіналу Кубку України між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо» призначено 41-річного харків’янина Костянтина Трухановаі.

Допомагатимуть арбітру асистенти − Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Олег Плужник (Харків). Четвертий арбітр – Юрій Можаровський (Львів). Спостерігач арбітражу – Сергій Задіран (Дніпро). Директор матчу ФФУ – Андрій Прохорович (Суми), офіцер безпеки ФФУ – Дмитро Косінов (Харків). Зазначимо, що це перше призначення у кар’єрі харківського арбітра на вирішальний матч розіграшу національного Кубка.

Фінал Кубка України відбудеться у середу, 17 травня на харківському ОСК «Металіст»,







Джерело: УНІАН