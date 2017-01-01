ФІФА понизить «Дніпро» у класі, якщо клуб не виплатить борг агенту Рамоса

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Дисциплінарний комітет ФІФА дав «Дніпру» останню відстрочку у справі про виплату боргу перед агентом Гіннесом Карвахалем Сельєрі, який представляв інтереси тренерського штабу Хуанде Рамоса

Засідання комітету відбулося 31 січня, на ньому було вирішено надати дніпровського клубу ще 90 днів для погашення боргу.

Згідно з рішенням, у разі несплати боргу «Дніпро» буде переведений у Першу лігу.

Пониження відбудеться автоматично без подальшого розгляду дисциплінарного комітету, якщо агент повідомить, що виплати не відбулися та зажадає застосувати санкції.

Нагадаємо, ФІФА вже попереджала «Дніпро» про переведення у Першу лігу, попереднє рішення зобов'язувало клуб виплатити гроші до 18 січня, але воно не було виконано.

Через борги у цьому сезоні «Дніпро» вже був позбавлений 12 очок, і тому команда займає передостаннє місце у турнірній таблиці.