ФІФА розширила чемпіонат світу з футболу до 48 команд
- Вчора, 16:33
-
Розсилка
Починаючи з 2016 року під час футбольних чемпіонатів світу під егідою ФІФА виступатимуть 48 команд, а не 32, як раніше
Відповідне рішення прийняла рада федерації.
Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) прийняла рішення, відповідно до якого кількість команд у фінальній стадії чемпіонатів світу буде збільшено до 48. Рішення, прийняте у вівторок, 10 січня, передбачає, що вперше розширений чемпіонат відбудеться 2026 року.
Таким чином, кількість матчів у рамках одного турніру буде збільшено з 64 до 80. Замість восьми груп по чотири команди в кожній формуватиметься 16 груп по три збірних. Рішення про розширення чемпіонату вважається політичним тріумфом нещодавно обраного на цю посаду президента ФІФА Джанні Інфантіно й водночас поразкою голови Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгарда Ґрінделя. Німеччина була головним противником ідеї розширення чемпіонату.
Відкритим залишається питання скасування «нічиїх» під час світових першостей у майбутньому. Це також одна із цілей, які переслідує Інфантіно на своїй посаді. Незрозумілим поки що лишається й те, за яким принципом розподілятимуться місця під час чемпіонату серед континентальних футбольних федерацій. Це питання, ймовірно, буде вирішено під час конгресу ФІФА, запланованого на травень 2017 року.
Джерело: DW