ФІФА розширила чемпіонат світу з футболу до 48 команд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Починаючи з 2016 року під час футбольних чемпіонатів світу під егідою ФІФА виступатимуть 48 команд, а не 32, як раніше

Відповідне рішення прийняла рада федерації.

Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) прийняла рішення, відповідно до якого кількість команд у фінальній стадії чемпіонатів світу буде збільшено до 48. Рішення, прийняте у вівторок, 10 січня, передбачає, що вперше розширений чемпіонат відбудеться 2026 року.

Таким чином, кількість матчів у рамках одного турніру буде збільшено з 64 до 80. Замість восьми груп по чотири команди в кожній формуватиметься 16 груп по три збірних. Рішення про розширення чемпіонату вважається політичним тріумфом нещодавно обраного на цю посаду президента ФІФА Джанні Інфантіно й водночас поразкою голови Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгарда Ґрінделя. Німеччина була головним противником ідеї розширення чемпіонату.

Відкритим залишається питання скасування «нічиїх» під час світових першостей у майбутньому. Це також одна із цілей, які переслідує Інфантіно на своїй посаді. Незрозумілим поки що лишається й те, за яким принципом розподілятимуться місця під час чемпіонату серед континентальних футбольних федерацій. Це питання, ймовірно, буде вирішено під час конгресу ФІФА, запланованого на травень 2017 року.

Джерело: DW