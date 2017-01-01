ФІФА розширить кількість учасників чемпіонату світу до 48 команд

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Федерація має намір найближчими днями розглянути збільшення кількості збірних на мундіалі

У вівторок, 10 січня, у швейцарському Цюриху відбудеться засідання, на якому буде розглянуто зміну формату чемпіонату світу з футболу.

Пропонується задіяти у фінальній частині змагань 48 команд, які буде розділено на 16 груп по три збірної в кожній. З кожної групи виходитиме дві команди.

Гарантовані місця на чемпіонаті світу буде розподілено таким чином:

Європа – 16 команд-учасниць

Африка – 9,5

Азія – 8,5

Південна Америка – 6,5

Центральна і Північна Америка – 6,5

Океанія – 1

Дробове число говорить про те, що до цілої кількості команд-учасниць від континенту може додатися ще одна, якщо їй вдасться виграти в матчах плей-оф міжконтинентального відбору.

Варто зазначити, що такий формат може бути втілено в життя не раніше мундіалю 2026 року. Наступних два форуми відбудуться за колишньою системою з 32 збірними.

Джерело: sport.ua