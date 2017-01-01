ФІФА розширить кількість учасників чемпіонату світу до 48 команд
- Сьогодні, 15:39
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Розсилка
Федерація має намір найближчими днями розглянути збільшення кількості збірних на мундіаліУ вівторок, 10 січня, у швейцарському Цюриху відбудеться засідання, на якому буде розглянуто зміну формату чемпіонату світу з футболу.
Пропонується задіяти у фінальній частині змагань 48 команд, які буде розділено на 16 груп по три збірної в кожній. З кожної групи виходитиме дві команди.
Гарантовані місця на чемпіонаті світу буде розподілено таким чином:
Європа – 16 команд-учасниць
Африка – 9,5
Азія – 8,5
Південна Америка – 6,5
Центральна і Північна Америка – 6,5
Океанія – 1
Дробове число говорить про те, що до цілої кількості команд-учасниць від континенту може додатися ще одна, якщо їй вдасться виграти в матчах плей-оф міжконтинентального відбору.
Варто зазначити, що такий формат може бути втілено в життя не раніше мундіалю 2026 року. Наступних два форуми відбудуться за колишньою системою з 32 збірними.
Джерело: sport.ua