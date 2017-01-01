ФІФА завершила розслідування грандіозного корупційного скандалу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) завершила розслідування щодо корупційного скандалу, котрий розгорівся в червні 2015-го року.

Розслідування тривало 22 місяці. За цей період ФІФА вивчила понад 2,5 мільйонів документів. Звіт за результатами розслідування склав більше 1300 сторінок.

Повідомляється, що результати розслідування вплинуть на роботу управління ФІФА. Детальну інформацію обіцяють опублікувати на початку наступного місяця.

“Зараз ми завершили розслідування і передали матеріали владі, щоб вони змогли покарати тих, хто збагатився на футболі, зловживаючи своїм високим становищем. Тепер ФІФА повернеться безпосередньо до самої гри, щоб робити щасливими фанів та гравців по всьому світу”, - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, що в травні 2015-го року в ФІФА розгорівся великий скандал, в результаті якого пост президента організації залишив Зепп Блаттер та інші чиновники.

Джерело: ТСН