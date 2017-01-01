Французька поліція веде розслідування по п'яти чемпіонатам світу

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Шість нинішніх і колишніх членів МОК підозрюються в отриманні хабарів

Французька поліція розслідує ймовірність того, що в Міжнародній федерації легкої атлетики (IAAF) при визначенні місць проведення п'яти чемпіонатів світу отримували хабарі, повідомляє Reuters з посиланням на джерело, близьке до слідства.

У центрі розслідування перебуває чемпіонат світу в американському Юджині, який пройде в 2021 році, проте під підозру також потрапили чотири інших турнірів - Москва (2013), Пекін (2015), Лондон (2017) і Доха (2019). Інші розслідування стосуються Ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро і Ігор-2020 на Токіо.

«Шість нинішніх і колишніх членів МОК підозрюються в отриманні хабарів в обмін на голоси. Розслідування триватиме до проведення в Штутгарті фіналу легкоатлетичної серії ", - сказало джерело.

У число підозрюваних входять призер Олімпійських ігор Френк Фредерікс і колишній глава IAAF Ламіне Діак.

Джерело: mir-la.com