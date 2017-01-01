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    Футболіст Ярмоленко - у сфері інтересів «Евертона» і «Севільї»

    • Вчора, 23:25
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    Англійський клуб розраховує придбати українського вінгера за € 18 мільйонів

    Лідер «Динамо» Андрій Ярмоленко  під час зимового трансферного вікна може стати гравцем «Евертона» або «Севільї».

    Англійський клуб намагався дістати вінгера київського клубу влітку 2015 року, але не зумів домовитися з керівництвом «Динамо» через суму трансферу. Нагадаємо, «іриски» пропонували за Ярмоленко 25 мільйонів євро. В даний час «Евертон» планує підписати 27-річного півзахисника за 18 млн.

    Також в послугах українця зацікавлена іспанська «Севілья».

    Джерело: segodnya.ua

    футбол
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