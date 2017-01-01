Футболіста просять позбавити звання «Почесний громадянин Луцька» через співпрацю з Росією

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Футболіста Анатолія Тимощука просять позбавити звання «Почесний громадянин Луцька»

Про це йдеться у петиції лучанина Гуменюка Віталі. «На сході України триває війна. Щодня там гинуть наші хлопці, ламаються чиїсь долі, матері хоронять синів! Чи не щотижня прощаються із воїнами й на Волині. Сумніви стосовно того, проти кого воює наша держава відсутні: без Російської Федерації конфлікт було б давно локалізовано і припинено. У в час війни з Росією аморально вести будь-які стосунки із ворогом – торговельні чи робочі. Вихованець волинського футболу Анатолій Тимощук безсумнівно довгий час прославляв наш край і країну в світі. Але його рішення працювати тренером ФК «Зеніт», власником якого є російська державна корпорація «Газпром», викликало в місті обурення. Більшість не тільки футбольної громадськості обурюється таким вчинком Анатолія», - зазначив Віталій Гуменюк.

Відтак, Гуменюк просить скасувати рішення міськради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцьк» Анатолію Тимощуку. Станом на 27 березня петицію підписали 218 осіб із 300 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 11 днів.