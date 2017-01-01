Футбольний «Іллічівець» змінить назву

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«Іллічівець» влітку змінить назву на ФК «Маріуполь»

Процес перейменування маріупольського клубу буде відбуватися в межах декомунізації.

Зазначимо, що змінювати емблему або назву клубу по ходу сезону заборонено регламентними нормами ФІФА і УЄФА, тому повний фактичний ребрендинг «Іллічівця» станеться тільки влітку.

На даний момент «Іллічівець» є лідером Першої ліги і головним кандидатом на підвищення в класі в наступному сезоні.

Нагадаємо, свою нинішню назву наш футбольний клуб отримав у 2003-му році, коли генеральним спонсором ФК став комбінат імені Ілліча. А ультрас маріупольської команди вимагали повернути клубу історичну назву – «Металург». Під такою назвою міська футбольна команда захищала кольори Маріуполя в цілому 9 років (1971-74 і 1996-2002). Але в опитуванні, яке проводив популярний міський портал i24.com.ua переміг варіант ФК «Маріуполь».