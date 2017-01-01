«Галатасарай» готовий заплатити за Хачеріді 6,5 млн євро

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Стамбульський клуб готовий заплатити за 29-річного гравця збірної України 6,5 млн євро і запропонувати йому трирічний контракт

Турецький клуб «Галатасарай» має намір підсилити свою оборону за рахунок запрошення захисника "Динамо" Євгена Хачеріді.

Про це повідомляє sporx.com.

Стамбульський клуб готовий заплатити за 29-річного гравця збірної України 6,5 млн євро і запропонувати йому трирічний контракт.

Зазначається, що "Галатасарай» не хоче затягувати з цим трансфером і бажає домовитися з київським клубом до кінця квітня. Переговори почнуться протягом найближчих 10 днів. Спочатку турецький гранд хотів придбати у «Реала» Пепе, але відмовився від цієї ідеї через високу трансферну вартість і зарплати гравця.

Зазначимо, що Євген Хачеріді зараз проходить відновлення після травми. У поточному чемпіонаті України досвідчений захисник зіграв за «Динамо» у 12 матчах і забив за «біло-синіх» один гол. Діюча угода Хачеріді з «Динамо» розрахована до літа 2018 року.