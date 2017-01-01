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    Глава IAAF знаходився в будівлі Парламенту під час теракту в центрі Лондона

    • Сьогодні, 14:50
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    Крім Себа Коу, в Вестмінстерському палаці перебували британські і італійські боксери

    Президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Себастьян Коу  знаходився в будівлі британського парламенту під час теракту біля Вестімінстерского палацу в центрі Лондона. Про це пише сайт Inside the Games. Разом з Коу в палаці знаходився його помічник Джекі Брок-Дойл. Разом з кількома сотнями людей, функціонер очікував евакуації. За інформацією видання, недалеко від місця, де знаходився глава IAAF, були чутні постріли.

    Про те, що з Себом Коу все в порядку, одним з перших проінформував Президент Федерації легкої атлетики Індії Адиле Сумарівала, який є другом британця:

    «Дякую Богові за те, що мій любий друже лорд Себастьян Коу знаходиться в безпеці після інциденту поруч з парламентом Великобританії. Це божевільний і бездушний напад ».

    Джерело: xsport.ua

    теракт IAAF Себастьян Коу
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