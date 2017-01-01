Голкіпер збірної України відмовився повертатися до турецького клубу

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Денис Бойко не хоче повертатися після оренди у іспанській «Малазі» до турецького «Бешикташу»

Воротар збірної України Денис Бойко після закінчення нинішнього сезону має намір розірвати контракт зі стамбульським клубом, з яким у нього укладено угоду до 2020 року.

Після переходу до «Бешикташу» 29-річний українець не зміг здобути місце у основному складі стамбульського клубу та цей сезон провів у оренді у «Малазі». Проте й у іспанському клубі він був дублером і зіграв за команду лише 3 матчі.

Бойко перейшов до «Бешикташу» з «Дніпра» у січні 2016 року за 3,3 млн євро. У складі збірної України воротар зіграв 5 матчів.