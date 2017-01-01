Гравець «Динамо» Гладкий погодився перейти в турецький «Аланьяспор»

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Гравець минулого літа перейшов в «Динамо» з «Шахтаря», але програв конкуренцію за місце в складі молодому Бесєдіну

Форвард «Динамо" Олександр Гладкий найближчим часом завершить трансфер в Аланьяспор. Сторони тривалий час вели переговори і змогли досягти угоди. За інформацією джерела, офіційно про угоду має бути оголошено найближчим часом.

Раніше вже повідомлялося, що Аланьяспор досяг домовленості з українським нападаючим, але пізніше турецький клуб знайшов йому альтернативу, а сам форвард прийняв рішення поїхати на тренувальні збори з «Динамо. Також турецькі ЗМІ писали про інтерес до Гладкого з боку «Башакшехира, який в даний час лідирує в Суперлізі Туреччини. Якщо Гладкий перейде у Аланьяспор, то там йому належить боротьба за місце в основі з відомим бразильським форвардом Вагнером Лавом, тоголезцем Джонатаном Айите, голландцем Глинором Плетом й іранцем Саджадом Шахбаззадехом.

Олександр Гладкий перейшов в «Динамо» влітку минулого року з «Шахтаря» на правах вільного агента. В 11 матчах поточного сезону у всіх турнірах 29-річний форвард не зумів відзначитися результативними діями. В останні місяці він випав з основної обойми команди Сергія Реброва, програвши конкуренцію молодому Артему Бесєдіну.

Взимку кияни також повернули з оренди Романа Яремчука, який добре себе проявив в Олександрії, що ще сильніше зменшило шанси Гладкого на потрапляння до складу. Чинний контракт Гладкого з «Динамо» розрахований до літа 2019 року. Раніше він також захищав кольори «Дніпра», «Карпат», ФК «Харків» і Металіста». За збірну України на його рахунку 1 гол в 11 іграх. Аланьяспор веде боротьбу за виживання в елітній лізі чемпіонату Туреччини.

Після 17 турів він йде на 14-му місці, набравши 18 очок. На даний момент Аланьяспор також знаходиться в пошуках нового головного тренера. Днями керівництво клубу відправило у відставку досвідченого фахівця Хюсейна Калпара. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та





