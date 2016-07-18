Хакер-група Fancy Bear оприлюднила листування нового російського допінгового інформатора

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Бігун Олександр Хютте співпрацював з антидопінговим відомством Міжнародної федерації легкої атлетики.

Чемпіон Росії з бігу і учасник чемпіонатів світу та Європи Хютте став черговим інформатором міжнародних спортивних органів з питання допінгу в російській національній збірній.Про це повідомляє life.ru.

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Нагадаємо, Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) була дискваліфікована 13 листопада 2015 роки після доповіді WADA про корупцію в федерації та застосуванні допінгу у збірній Росії. Не останню роль у вирішенні зіграли свідоцтва Віталія і Юлії Степановим, екс-співробітника РУСАДА і бігунки збірної Росії. Згодом зі звинуваченнями на адресу тренерів, легкоатлетів і керівників виступав бігун Андрій Дмитрієв. І ось тепер - нова історія.

У листуванні Хютте, ІААФ і WADA знайшлося місце загрозам, шантажу, благання, спробам відновити тексти СМС і свідченнями про наркоманію в складі збірної. Чемпіон Росії хвилювався за своє життя, торгувався з чиновниками з приводу тривалості дискваліфікацію і дав наводку на кількох партнерів по команді, які брали, на його думку, допінг.