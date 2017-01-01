«Хімік» виграв усі матчі і встановив рекорд чемпіонату України з волейболу

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Команда здобула 28 перемог поспіль з різницею в два-три сети і набрала максимальну кількість очок

Жіноча волейбольна команда «Хімік» з Южного (Одеська обл.) стала першою в історії чемпіонатів України, яка виграла всі 28 матчів і набрала максимально можливу кількість очок у регулярному чемпіонаті – 84 з 84. «Хімік» в останньому, 14-му, турі приймав удома команду «Регіна-МЕГУ-ШВСМ» і двічі переміг з рахунком 3:0. У 28 матчах волейболістки з Южного програли лише чотири партії.

Таким чином, «Хімік» виграв 24 матчі з рахунком 3:0 і чотири – з рахунком 3:1. Перший фінальний тур заплановано в Тернополі на 6–8 квітня, другий – у Южному – 21–23 квітня. Учасниками фінальної пульки стали «Хімік», «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», «Волинь-Університет-ОДЮСШ» і «Білозгар-Медуніверситет».







Джерело: УНІАН