IAAF дозволила трьом росіянам виступати під нейтральним прапором

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Легкоатлети виконали критерії і тепер зможуть виступати на турнірах під нейтральним прапором під час дискваліфікації Всеросійської федерації легкої атлетики

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AAF схвалила заявки трьох російських легкоатлетів для участі в міжнародних змаганнях - Анжеліки Сидорової (стрибки з жердиною), Крістіни Сівкової (спринт) і Олексія Сікорського (метання молота), повідомляє прес-служба організації.

Ці легкоатлети виконали критерії і тепер зможуть виступати на турнірах під нейтральним прапором під час дискваліфікації Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

При цьому заявки ще шести спортсменів IAAF були відхилені. Крім того, організація розглядає документи інших легкоатлетів, які були подані пізніше. Всього IAAF отримала 48 заяв від російських спортсменів (28 схвалені ВФЛА). Також повідомляється, що стрибунка в довжину Дарина Клішина і інформатор WADA бігунка Юлія Степанова, які були допущені до стартів раніше, мають право брати участь в міжнародних турнірах і в цьому році.

23 лютого був крайнім терміном для подачі заявок на зимовий чемпіонат Європи в Белграді (3 - 5 березня).