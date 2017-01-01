Ігор Суркіс: До 30 травня я прийму рішення про майбутнє Реброва

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Президент столичного клубу хоче почути від тренера звіт про виконану роботу

Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів, коли прийме рішення про будещем головного тренера команди.

«Контракт Реброва діє до 30 травня, і Ребров продовжує працювати. Обіцяю, що до 30 травня я прийму рішення і повідомлю футбольній громадськості, що буде далі.

Поки я з Ребровим не спілкувався. Зустріч після «Шахтаря» була б недоречною. Повинні пройти емоції у мене, у Реброва. Раніше я робив багато речей емоційно, треба заспокоїтися, спокійно сісти провести бесіду: куди ми рухаємося, що нас чекає далі. Отримати якісь гарантії від головного тренера. Наприклад, те що «Динамо» не влаштовує місце нижче першого і не можна закінчити сезон, не вигравши жодного трофею.

Ребров три роки працює в команді, це певний період і треба дати звіт про виконану роботу. Сядемо переговоримо і приймемо, я сподіваюся, правильне рішення», - сказав Суркіс.

Джерело: 2+2