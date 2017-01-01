Ігор Суркіс: Рішення по головному тренеру «Динамо» буде прийнято в найближчі дні
- Сьогодні, 18:34
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Сергій Ребров на зустрічі з президентом клубу озвучив свої побажання, Ігор Суркіс взяв паузу для ухвалення рішення
Вчора відбулася зустріч президента київського «Динамо» Ігоря Суркіса з головним тренером команди Сергієм Ребровим щодо можливого укладання з наставником нового контракту. Нинішня угода Реброва з динамівським клубом діє до кінця травня цього року. Ігор Суркіс прокоментував зустріч з тренером.
«З Сергієм Ребровим в понеділок ми дійсно провели зустріч і докладно переговорили. Але щодо його майбутнього ми, як і раніше, знаходимося з ним в стадії переговорів. У найближчі кілька днів я прийму рішення», — сказав Суркіс.
Крім того, як стало відомо сайту Dynamomania, вчора зустріч з Ігорем Суркісом провели також Олександр Хацкевич та Олександр Шовковський.
Джерело: fcdynamo.kiev.ua