Ігор Суркіс: Рішення по головному тренеру «Динамо» буде прийнято в найближчі дні

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Сергій Ребров на зустрічі з президентом клубу озвучив свої побажання, Ігор Суркіс взяв паузу для ухвалення рішення

Вчора відбулася зустріч президента київського «Динамо» Ігоря Суркіса з головним тренером команди Сергієм Ребровим щодо можливого укладання з наставником нового контракту. Нинішня угода Реброва з динамівським клубом діє до кінця травня цього року. Ігор Суркіс прокоментував зустріч з тренером.

«З Сергієм Ребровим в понеділок ми дійсно провели зустріч і докладно переговорили. Але щодо його майбутнього ми, як і раніше, знаходимося з ним в стадії переговорів. У найближчі кілька днів я прийму рішення», — сказав Суркіс.

Крім того, як стало відомо сайту Dynamomania, вчора зустріч з Ігорем Суркісом провели також Олександр Хацкевич та Олександр Шовковський.





Джерело: fcdynamo.kiev.ua