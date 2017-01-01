Канадська хокейна команда одягнула на гру українську вишиванку
- Сьогодні, 10:05
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Гравці канадської хокейної команди Dauphin Kings із міста Дофін у провінції Манітоба вдягли на гру молодіжної ліги проти команди Virden форму, стилізовану під українську вишиванку
Поєдинок мав назву «Українська ніч» і завершився перемогою Dauphin Kings з рахунком 3:2.
Перед початком матчу, який пройшов на домашній арені Dauphin Kings, вихід гравців на арену оголошувався українською мовою.
Додамо, що місто Дофін, в якому разом із околицями проживає більше 8 тисяч осіб, відоме своє потужною українською громадою. Так, понад 41% населення міста має українське походження. Більше чверті жителів володіє українською.
Джерело: Укрінформ