Канадська хокейна команда одягнула на гру українську вишиванку

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Гравці канадської хокейної команди Dauphin Kings із міста Дофін у провінції Манітоба вдягли на гру молодіжної ліги проти команди Virden форму, стилізовану під українську вишиванку

Поєдинок мав назву «Українська ніч» і завершився перемогою Dauphin Kings з рахунком 3:2.

Перед початком матчу, який пройшов на домашній арені Dauphin Kings, вихід гравців на арену оголошувався українською мовою.

Додамо, що місто Дофін, в якому разом із околицями проживає більше 8 тисяч осіб, відоме своє потужною українською громадою. Так, понад 41% населення міста має українське походження. Більше чверті жителів володіє українською.

Джерело: Укрінформ