  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    КДК ФФУ дискваліфікував 14 екс-футболістів харківського «Металіста» за договірні матчі

    • Сьогодні, 18:07
    • Розсилка

    Для усіх футболістів КДК ФФУ також встановлено випробувальний строк у 2 роки, протягом якого вони мусять довести особистою поведінкою своє виправлення

    Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ завершено розгляд справи за заявою Комітету з етики і чесної гри стосовно матеріалів перевірки щодо чотирнадцяти футболістів ФК «Металіст» (Харків), повідомляє офіційний сайт ФФУ.

    До гравців застосовано наступні санкції:

    Малику Є.В. – заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 2 роки безумовно та довічно умовно;

    Ковтку Р.А. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік;

    Малиновському Н.В. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік та 1 рік умовно;

    Скаржинському Д.Є. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 3 роки та довічно умовно;

    Авер’янову М.А. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;

    Бойчуку Б.С. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 1 рік умовно;

    Ткаченку Д.І. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;

    Мєдвєдєву О.О. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 3 роки безумовно та довічно умовно;

    Безклубюку М.Г. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;

    Рамазанову Р.М. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 1 рік умовно;

    Ключці Д.В. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;

    Соломасі Д.Д. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 1 рік умовно;

    Дьякову Д.В. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на шість місяців безумовно та 1 рік умовно;

    Сизому С.О. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на шість місяців безумовно та 1 рік умовно.

    Для усіх футболістів Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ також встановлено випробувальний строк у 2 роки, протягом якого вони мусять довести особистою поведінкою своє виправлення.


    Джерело: FFU

    футбол ФФУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ