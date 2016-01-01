Китайський клуб готовий заплатити за Роналдо 300 мільйонів євро

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Мадридський «Реал» отримав супер-пропозицію за свого зіркового гравця

Китайський клуб, назва якого не розкривається, готовий заплатити 300 мільйонів євро за лідера збірної Португалії і «Реала» (Мадрид) Кріштіану Роналду, повідомив агент форварда Жорже Мендеш Sky Sport. «Самому Роналду пообіцяли зарплату більш ніж 100 мільйонів євро в рік. Але гроші — це не все. «Реал» — це його життя», — заявив Мендеш.

В Мадриді, за даними іспанської преси, Роналду заробляє 427 тисяч євро на тиждень. Найбільший дохід у світі отримує аргентинський форвард китайського «Хебей Форчун» Есекіель Лавессі (577 тисяч євро в тиждень).