Кравець пояснив, чому виступає проти натуралізації в збірній України

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Нападник збірної України Артем Кравець, який на правах оренди виступає в іспанській «Гранаді», висловив свою думку щодо залучення іноземців у «синьо-жовту» дружину

Нападник «Динамо» Артем Кравець впевнений, що збріній Україні не потрібні іноземці.

«Чи повинні іноземці грати за збірну України? Моя думка все-таки більше негативна. Жоден іноземець не буде переживати за збірну і за Україну так, як українець. Тому я вважаю, що будь-який натуралізований гравець, навіть на голову сильніший, все одно не видасть ті емоції і віддачу на полі, які потрібні.

Це не претензія жодним іноземцям. Це моя думка. Кожен повинен грати за свою збірну і вболівати за свою країну, як за людей, так і за футбол», – розповів Кравець.

Джерело: football24.ua