Кучер залишає донецький «Шахтар»

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Захисник виграв з «гірниками» 20 трофеїв

Легендарний захисник Олександр Кучер завершує виступи за «Шахтар».

Кучер приєднався до донецького клубу влітку 2006 року, а його дебют припав на матч чемпіонату України проти «Металіста» (5:0). Футболіст відразу вибрав 5-ий номер і не розлучався з ним всі 11 років.

Своєю надійною і впевненою грою в обороні Кучер допоміг «гірникам» завоювати 20 трофеїв: Кубок УЄФА, 7 чемпіонств, 6 Кубків і 6 суперкубків України. Не раз він забивав важливі м'ячі: особливо пам'ятні уболівальникам переможний гол у фіналі Кубка країни 2012 року і дубль у ворота «Динамо» на «Донбас Арені». Всього віце-капітан провів за "оранжево-чорних" 295 поєдинків і записав на свій рахунок 12 м'ячів.