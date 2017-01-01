Квитки на бій Повєткін – Руденко надійшли в продаж

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Найдешевший квиток на поєдинок українського і російського суперважковаговиків коштує 275 гривень

Сьогодні почався продаж квитків на боксерське шоу, яке пройде 1 липня в Москві. Головною подією вечора буде поєдинок суперважкої ваги між росіянином Олександром Повєткіним (31-1-0, 23 КО) і українцем Андрієм Руденком (31-2-0, 19 KO).

Повєткін сподівається, що перемога допоможе йому повернутися в світові рейтинги і боротися за чемпіонські пояси. Нагадаємо, що Олександра виключили з рейтингів за систематично провалені допінг-тести.

Квитки на бій Повєткін – Руденко можна придбати за ціною 600, 2500 і 6500 рублів, тобто 275, 1155 і 3000 гривень.

Джерело: segodnya.ua