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    Квитки на бій Повєткін – Руденко надійшли в продаж

    • Сьогодні, 22:34
    • Розсилка

    Найдешевший квиток на поєдинок українського і російського суперважковаговиків коштує 275 гривень

    Сьогодні почався продаж квитків на боксерське шоу, яке пройде 1 липня в Москві. Головною подією вечора буде поєдинок суперважкої ваги між росіянином Олександром Повєткіним (31-1-0, 23 КО) і українцем Андрієм Руденком  (31-2-0, 19 KO).

    Повєткін сподівається, що перемога допоможе йому повернутися в світові рейтинги і боротися за чемпіонські пояси. Нагадаємо, що Олександра виключили з рейтингів за систематично провалені допінг-тести.

    Квитки на бій Повєткін – Руденко можна придбати за ціною 600, 2500 і 6500 рублів, тобто 275, 1155 і 3000 гривень.

    Джерело: segodnya.ua

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