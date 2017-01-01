Легкоатлети масово відмовляються від російського прапора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже 35 спортсменів РФ готові виступати під нейтральним прапором

З початку року заявки на виступ під нейтральним прапором подали 35 російських легкоатлетів. Про це повідомляє Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF).

6 лютого з'явилась інформація про те, що IAAF залишила в силі дискваліфікацію ВФЛА, а це означає, що російські спортсмени не можуть виступати на міжнародних змаганнях, в тому числі і на ЧС-2017 Лондоні, під національним прапором.

Однак, відмовившись від прапора РФ, спортсмени можуть виступати на турнірах.