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    Легкоатлети масово відмовляються від російського прапора

    • Сьогодні, 19:39
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    Вже 35 спортсменів РФ готові виступати під нейтральним прапором

    З початку року заявки на виступ під нейтральним прапором подали 35 російських легкоатлетів. Про це повідомляє Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF).

    6 лютого з'явилась інформація про те, що IAAF залишила в силі дискваліфікацію ВФЛА, а це означає, що російські спортсмени не можуть виступати на міжнародних змаганнях, в тому числі і на ЧС-2017 Лондоні, під національним прапором.

    Однак, відмовившись від прапора РФ, спортсмени можуть виступати на турнірах.

    Джерело: segodnya.ua
    Росія IAAF
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