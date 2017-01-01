Левченко виборола «бронзу» чемпіонату Європи

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Українська стрибунка у висоту стала третьою на зимовому чемпіонаті Європи

Українська легкоатлетка Юлія Левченко виборола першу медаль для нашої збірної на чемпіонаті Європи у приміщенні в Белграді. 19-річна Левченко стала бронзовим призером у стрибках у висоту. Вона подолала планку на висоті 1 м 94 см. Це особистий рекорд українки!

Інша українська стрибунка у висоту Оксана Окуньова посіла четверте місце. Її результат 1 м 92 см. А чемпіонкою у цьому виді програми стала Аїрін Палшите з Литви. Вона показала кращий результат сезону в Європі – 2 м 01 см.

Також медальні шанси сьогодні на чемпіонаті Європи в Белграді має наш стрибун у довжину Сергій Никифоров. У нього кращий результат в кваліфікації – 8 м 18 см.

Джерело: Вголос