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Відбулися два матчі плей0офф Ліги чемпіонів

На своєму полі каталонці розгромили ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу з рахунком 6:1, який дозволив пробитися в наступний раунд після виїзної поразки з рахунком 0:4.



Вперше в історії Ліги чемпіонів команда змогла відігратися після поразки в чотири м'ячі в першому матчі.



Матч пройшов на стадіоні «Камп Ноу» у Барселоні. У складі переможців голи забили Луїс Суарес (3-тя хвилина), Ліонель Мессі (50, з пенальті), Неймар (88 і 90+1, з пенальті) і Роберто (90+5). У ПСЖ відзначилися Едінсон Кавані (62) і Левен Кюрзава (40), який вразив власні ворота.

Суперник іспанського клубу по чвертьфіналу визначиться за підсумками жеребкування, що відбудеться 17 березня в швейцарському Ньоні.

Ліга Чемпіонів-2016/17 з футболу

1/8 фіналу

Матчі-віпдовідь

«Барселона» (Іспанія) – ПСЖ (Франція) 6:1 (2:0)

Голи: 1:0 - Суарес (3), 2:0 - Курзава (41-аг), 3:0 - Мессі (50-пен), 3:1 - Кавані (62), 4:1 - Неймар (88), 5:1 - Неймар (90-пен), 6:1 - Серджи Роберто (90+5)

«Барселона»: тер Штеген, Суарес, Піке, Умтіті, Іньєста (Туран, 65), Маскерано, Бускетс, Рафінья (Серджи Роберто, 76), Ракітич (Андре Гомеш, 84), Неймар, Мессі.

ПСЖ: Трапп, Тіаго Сілва, Курзава, Меньє, Маркіньос, Матюіді, Верратті, Лукас Моура (Ді Марія, 55), Рабьо, Дракслер (Орьє, 75), Кавані.

Попередження: Матюіді (5), Дракслер (14), Піке (23), Бускетс (36), Кавані (42), Ракітич (61), Неймар (64), Суарес (67).

Перший матч - 0:4

«Боруссія» Д (Німеччина) – «Бенфіка» (Португалія) 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Обамеянг (4), 2:0 - Пулішич (58), 3:0 - Обамеянг (60), 4:0 - Обамяенг (85)

«Боруссія» Д: Бюркі, Бартра, Папастатопулос (Гінтер, 88), Шмельцер, Пішчек, Кастро, Вайгль, Пулішич, Дурм, Обамеянг (Шюррле, 86), Дембеле (Кагава, 81).

«Бенфіка»: Едерсон, Луізао, Лінделеф, Елізеу, Андре Алмейда, Сальвіо (Жонас, 64), Самаріс (Живкович, 74), Серві (Хіменес, 82), Піцци, Нелсон Семеду, Мітроглу.

Попередження: Кастро (31), Самаріс (33), Дембеле (38), Пішчек (65).

Перший матч - 0:1