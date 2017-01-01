Ліга Європи. 1/8 фіналу. Усі результати
- Сьогодні, 11:10
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Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Французький «Ліон» виграв у італійської «Роми» в центральному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра завершилася з рахунком 4:2. У ще одному знаковому протистоянні німецький «Шальке» (Гельзенкірхен) зіграв внічию з іншим німецьким клубом - «Боруссією» з Менхенгладбаха, 1:1.
Матчі-відповіді відбудуться рівно через тиждень - 16 березня.
Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші матчі
«Копенгаген» - «Аякс» - 2:1
«Ростов» - МЮ - 1:1
АПОЕЛ - «Андерлехт» - 0:1
«Гент» - «Генк» - 2:5
«Олімпіакос» - «Бешикташ» - 1:1
«Ліон» - «Рома» - 4:2
«Сельта» - «Краснодар» - 2:1
«Шальке» - «Боруссія» М - 1:1