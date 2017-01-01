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    Ліга Європи. Всі результати

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    Визначилися усі півфіналісти Ліги Європи

    У четвер в чотирьох європейських містах відбулися другі матчі чвертьфінальної стадії Ліги Європи.

    Тільки в одному протистоянні все вирішилося в основний час. У трьох дуелях командам довелося грати овертайми.

    А турецький «Бешикташ» і французький «Ліон» з'ясовували найсильнішого в серії пенальті: з рахунком 7:6 точнішими були гравці турецького клубу.

    Німецький «Шальке» Євгена Коноплянки та бельгійський «Генк» Руслана Малиновського припинили боротьбу. Фаворит турніру англійський МЮ проходить далі завдяки голам екс-донеччанина Генріха Мхітаряна і Маркуса Рашфорда.

    Також учасниками 1/2 фіналу стали «Ліон», голландський «Аякс» та іспанська «Сельта». У п'ятницю відбудеться жеребкування півфінальної стадії Ліги Європи. Фінал турніру в цьому сезоні відбудеться в Стокгольмі 24 травня.

    Ліга Європи. 1/4 фіналу

    МЮ (Англія)  - «Андерлехт»(Бельгія) - 2:1  (перша гра - 1:1)

    Голи: Мхітарян, 10 (1:0), Ханні, 32 (1:1), Рашфорд, 107 (2:1)

    «Шальке» (Німеччина) - «Аякс» (Голландія)  - 3:2  (перша гра - 0:2)

    Голи: Горетцка, 53 (1:0), Бургшталлер, 56 (2:0), Каліджурі, 101 (3:0), Віргевер, 111 (3:1), Юнес, 120 (3:2)

    «Генк» (Бельгія) - «Сельта» (Іспанія)- 1:1  (2:3)

    Голи: Сісто, 63 (0:1), Троссард, 67 (1:1)

    «Бешикташ» (Туреччина)  - «Ліон» (Франція)  - 2:1 (пен. - 6:7)  (1:2)

    Голи: Таліска, 27 (1:0), Ляказетт, 34 (1:1), Таліска, 58 (2:1)

    футбол спорт
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