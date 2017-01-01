Ліга Європи. Всі результати

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Визначилися усі півфіналісти Ліги Європи

У четвер в чотирьох європейських містах відбулися другі матчі чвертьфінальної стадії Ліги Європи.

Тільки в одному протистоянні все вирішилося в основний час. У трьох дуелях командам довелося грати овертайми.

А турецький «Бешикташ» і французький «Ліон» з'ясовували найсильнішого в серії пенальті: з рахунком 7:6 точнішими були гравці турецького клубу.

Німецький «Шальке» Євгена Коноплянки та бельгійський «Генк» Руслана Малиновського припинили боротьбу. Фаворит турніру англійський МЮ проходить далі завдяки голам екс-донеччанина Генріха Мхітаряна і Маркуса Рашфорда.

Також учасниками 1/2 фіналу стали «Ліон», голландський «Аякс» та іспанська «Сельта». У п'ятницю відбудеться жеребкування півфінальної стадії Ліги Європи. Фінал турніру в цьому сезоні відбудеться в Стокгольмі 24 травня.

Ліга Європи. 1/4 фіналу

МЮ (Англія) - «Андерлехт»(Бельгія) - 2:1 (перша гра - 1:1)

Голи: Мхітарян, 10 (1:0), Ханні, 32 (1:1), Рашфорд, 107 (2:1)

«Шальке» (Німеччина) - «Аякс» (Голландія) - 3:2 (перша гра - 0:2)

Голи: Горетцка, 53 (1:0), Бургшталлер, 56 (2:0), Каліджурі, 101 (3:0), Віргевер, 111 (3:1), Юнес, 120 (3:2)

«Генк» (Бельгія) - «Сельта» (Іспанія)- 1:1 (2:3)

Голи: Сісто, 63 (0:1), Троссард, 67 (1:1)

«Бешикташ» (Туреччина) - «Ліон» (Франція) - 2:1 (пен. - 6:7) (1:2)

Голи: Таліска, 27 (1:0), Ляказетт, 34 (1:1), Таліска, 58 (2:1)



