Ломаченко готовий провести бій проти непереможного чемпіона світу

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Українцю цікавий поєдинок проти Майкі Гарсії

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (7-1, 5 КО) заявив про бажання битися з володарем поясу WBC у легкій вазі Майкі Гарсією (36-0, 30 КО).

«Будь-який мій тренувальний табір є складним, але водночас цікавим. Фактично це мій другий дім. Наступний суперник після Соси? Поговорімо про це після бою з Джейсоном. Зараз я б не став це обговорювати. Майкі Гарсія хоче бою зі мною у вазі 134 фунти? Це дуже цікаво для мене. Це був би чудовий поєдинок. Я хотів би з ним битися. Але подивимося, як усе складеться. Поговорімо про це після квітневого вечора», – сказав Ломаченко в інтерв'ю ESNEWS.

Свій наступний поєдинок Ломаченко проведе проти американця Джейсона Соси (20-4-1, 15 КО), який відбудеться 8 квітня на арені MGM National Harbor у Меріленді, США.

Джерело: Вголос