Луческу можуть звільнити із «Зеніта» вже цього тижня

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Президент «Зеніта» Александр Дюков провів збори клубу

Головного тренера «Зеніта» Мірчу Луческу може бути звільнено з команди, якщо його підопічні вилетять з Ліги Європи.

Президент «Зеніта» Александр Дюков провів збори клубу, на якому були присутні всі тренери і футболісти команди.

Керівництво пітерців не приховувало невдоволення і заклопотаності у зв'язку з підсумком першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Андерлехта». Бельгійці виставили напіврезервний склад, але добилися перемоги з рахунком 2:0.

Для «Зеніта» виліт на такій ранній стадії єврокубка буде провалом. Завдання було сформульовано чітко – пройти «Андерлехт».

Якщо наставник команди Мірча Луческу не забезпечить потрібного результату, його можуть відправити у відставку.