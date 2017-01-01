Луческу запропонували посаду директора «Галатасарай»

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Останнім часом румунський наставник демонструє погані результати в російському «Зеніті»

Турецький клуб «Галатасарай» запропонував колишньому тренеру «Шахтаря» Мірчі Луческу адміністративну посаду. Стамбульський клуб розглядає румунського фахівця на посаду генерального або спортивного директора. Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек кілька разів вже зв'язувався з Луческу і обговорював умови роботи, повідомляє Fotospor.

Луческу готовий прийти в стамбульський клуб разом зі своїм сином Разваном Луческу, який повинен стати новим головним тренером «Галатасарая». Сам Мірча Луческу очолював «Галатасарай» в якості тренера з 2000-го по 2002 рік. У даний момент Мірча Луческу залишається головним тренером петербурзького "Зеніту". Але відверто погані результати і не найяскравіша гра провокують чутки про відставку.







Джерело: УНІАН