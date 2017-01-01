Марафони Мейджори різко змінюють політику призових

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Несподіване рішення прийняли кращі марафони світу, об'єднані в Світову Марафонську Серію - The World Marathon Majors

Найближча серія Мейджорів під номером XI включає:

Лондон-2017

чемпіонат світу Лондон-2017

Берлін-2017

Чикаго-2017

Нью-Йорк-2017

Токіо-2018

Бостон-2018

Лондон-2018

Переможці цьогорічної серії X - чоловік і жінка - отримають по $ 500 000 доларів серед бігунів і по $ 50 000 серед колясочників.

У новій серії ті ж 1 мільйон 100 тисяч доларів будуть розподілятися по-іншому.

1. Тепер призові гроші в серії будуть отримувати ТРИ призера у чоловіків і у жінок, а не тільки переможець.

2. Переможці семи марафонів у відкритих і візкових категоріях отримають право подарувати по $ 10 000 в благодійні фонди за своїм вибором.

Загальна структура призових Світовий марафонської Серії XI виглядає так (чоловіки, жінки, чоловіки-візочники, жінки-колясочниця, благодійність):

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Таким чином, переможці отримуватимуть рівно в 2 рази менше, ніж в попередній серії.

Організатори відмовилися від ідеї: "Переможець отримує все! І нехай плаче переможений! "

І зробили акцент на благодійності. Той, хто стежить за марафонським рухом, знає, що благодійність це величезна частина марафонів. Бігуни збирають сотні мільйонів в різні фонди і цілі. Тепер це доведеться робити і професійним спортсменам.

Подивимося, чи піде по цьому ж шляху кожен окремий марафон серії. Адже у кожного марафона-Мейджора - свій гігантський бюджет і призові.

Джерело: mir-la.com