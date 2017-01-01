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    Марафони Мейджори різко змінюють політику призових

    • Сьогодні, 15:31
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    Несподіване рішення прийняли кращі марафони світу, об'єднані в Світову Марафонську Серію - The World Marathon Majors

    Найближча серія Мейджорів під номером XI включає:

    Лондон-2017
    чемпіонат світу Лондон-2017
    Берлін-2017
    Чикаго-2017
    Нью-Йорк-2017
    Токіо-2018
    Бостон-2018
    Лондон-2018

    Переможці цьогорічної серії X - чоловік і жінка - отримають по $ 500 000 доларів серед бігунів і по $ 50 000 серед колясочників.

    У новій серії ті ж 1 мільйон 100 тисяч доларів будуть розподілятися по-іншому.

    1. Тепер призові гроші в серії будуть отримувати ТРИ призера у чоловіків і у жінок, а не тільки переможець.

    2. Переможці семи марафонів у відкритих і візкових категоріях отримають право подарувати по $ 10 000 в благодійні фонди за своїм вибором.

    Загальна структура призових Світовий марафонської Серії XI виглядає так (чоловіки, жінки, чоловіки-візочники, жінки-колясочниця, благодійність):

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    Таким чином, переможці отримуватимуть рівно в 2 рази менше, ніж в попередній серії.

    Організатори відмовилися від ідеї: "Переможець отримує все! І нехай плаче переможений! "

    І зробили акцент на благодійності. Той, хто стежить за марафонським рухом, знає, що благодійність це величезна частина марафонів. Бігуни збирають сотні мільйонів в різні фонди і цілі. Тепер це доведеться робити і професійним спортсменам.

    Подивимося, чи піде по цьому ж шляху кожен окремий марафон серії. Адже у кожного марафона-Мейджора - свій гігантський бюджет і призові.

    Джерело: mir-la.com

    марафон
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