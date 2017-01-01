Марафони Мейджори різко змінюють політику призових
- Сьогодні, 15:31
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Несподіване рішення прийняли кращі марафони світу, об'єднані в Світову Марафонську Серію - The World Marathon MajorsНайближча серія Мейджорів під номером XI включає:
Лондон-2017
чемпіонат світу Лондон-2017
Берлін-2017
Чикаго-2017
Нью-Йорк-2017
Токіо-2018
Бостон-2018
Лондон-2018
Переможці цьогорічної серії X - чоловік і жінка - отримають по $ 500 000 доларів серед бігунів і по $ 50 000 серед колясочників.
У новій серії ті ж 1 мільйон 100 тисяч доларів будуть розподілятися по-іншому.
1. Тепер призові гроші в серії будуть отримувати ТРИ призера у чоловіків і у жінок, а не тільки переможець.
2. Переможці семи марафонів у відкритих і візкових категоріях отримають право подарувати по $ 10 000 в благодійні фонди за своїм вибором.
Загальна структура призових Світовий марафонської Серії XI виглядає так (чоловіки, жінки, чоловіки-візочники, жінки-колясочниця, благодійність):
Таким чином, переможці отримуватимуть рівно в 2 рази менше, ніж в попередній серії.
Організатори відмовилися від ідеї: "Переможець отримує все! І нехай плаче переможений! "
І зробили акцент на благодійності. Той, хто стежить за марафонським рухом, знає, що благодійність це величезна частина марафонів. Бігуни збирають сотні мільйонів в різні фонди і цілі. Тепер це доведеться робити і професійним спортсменам.
Подивимося, чи піде по цьому ж шляху кожен окремий марафон серії. Адже у кожного марафона-Мейджора - свій гігантський бюджет і призові.
Джерело: mir-la.com