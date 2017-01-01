Матч «Полтава» – «Шахтар» перенесено на інший стадіон

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Прийнято рішення: матч 1/4 фіналу Кубка України зіграти не на «Локомотиві», а на арені «Ворскла»

У середу, 5 квітня, має відбутися матч 1/4 фіналу Кубка України «Полтава» – «Шахтар». Цей матч планували провести ще в грудні 2016 року, але його було скасовано через негоду.

Матч 5 квітня мав пройти на стадіоні «Локомотив». Однак після спільного засідання Комітету ФФУ з питань стадіонів і безпеки проведення змагань та дирекції УПЛ було прийнято рішення заборонити проводити поєдинок на цьому стадіоні. «Полтаву», як господаря матчу, зобов'язали провести гру на стадіоні «Ворскла», який відповідає всім нормам регламенту.

Матч «Полтава» – «Шахтар» розпочнеться о 14:00. ТВ – канал «Футбол 1».

Джерело: Сегодня