Майно і банківські рахунки НСК «Олімпійський» заарештовані

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Борги головної спортивної арени України перевищили 2 мільярди гривень

Фахівці Державної аудиторської служби України провели фінансовий аудит діяльності НСК «Олімпійський» і виявили ряд причин його збитковості. Оскільки в даний момент підприємство має значні борги, його майно і банківські рахунки арештовані. Причиною такої ситуації стало те, що держава не виконала своїх зобов'язань із повного фінансування робіт щодо будівництва та реконструкції арени до Євро-2012, а також через недостатню підтримку держави з погашення зобов'язань, які був змушений брати на себе НСК «Олімпійський» для приведення стадіону у відповідність світовим стандартам.



На сьогодні заборгованість НСК «Олімпійський» перед головним кредитором — Державним підприємством» Фінансування інфраструктурних проектів(Фінінпро) становить 2 мільярди 231 мільйон гривень, крім того, за використання наданого кредиту НСК «Олімпійський зобов'язаний щорічно виплачувати Фінінпро 800 тисяч гривень. На сьогоднішній день НСК «Олімпійський не має достатніх обігових коштів для погашення заборгованостей, використовуючи одержувані прибутки, які мають тенденцію до зменшення, на виплату заробітної плати співробітникам. Так само варто відзначити, що за умовами договору з ФК «Динамо» (Київ), НСК «Олімпійський» позбавлений права проводити поєдинки інших футбольних команд без дозволу ФК «Динамо», що також впливає на рівень доходів.

За результатами перевірки фахівці Госаудитслужби розробили низку рекомендацій, спрямованих на поліпшення ефективності діяльності НСК «Олімпійський» та її фінансових результатів. Про результати аудиторської перевірки поінформовано Кабінет міністрів України, Міністерство фінансів України і Міністерство молоді і спорту України.







Джерело: football.ua