Менеджер Салідо: 29 травня хочемо завершити перемовини з Ломаченком

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Шон Гіббонс зазначив, що його клієнт буде найскладнішим суперником для українця

Менеджер мексиканського боксера(43-12-4, 30 КО) Шон Гіббонс повідомив, що переговори з командою українського чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі(8-1, 6 КО) перебувають на завершальній стадії. Про це менеджер повідомив в інтерв'ю RingTV.

«У понеділок, 29 травня, ми хочемо завершити перемовини. Ломаченко багато разів говорив, що бій із Салідо не має для нього значення. Якби це було так, то він би перестав про це думати і пішов би далі.

Салідо на кілька років старший, а Ломаченко став кращим. Але подивимося, що станеться. Салідо – більш складний суперник, ніж усі, з ким Ломаченко бився після тієї поразки».

Нагадаємо, що Салідо свій наступний бій проведе з Амфоном Сурійо 27 травня. Промоутер українця Боб Арум повідомив, що другий бій із мексиканцем має відбутися влітку. Сам українець уже взявся до тренувань після останнього переможного бою з Джейсоном Сосою.

Джерело: xsport.ua