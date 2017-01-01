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    Менеджер Салідо: 29 травня хочемо завершити перемовини з Ломаченком

    • Сьогодні, 13:28
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    Шон Гіббонс зазначив, що його клієнт буде найскладнішим суперником для українця

    Менеджер мексиканського боксера Орландо Салідо (43-12-4, 30 КО) Шон Гіббонс повідомив, що переговори з командою українського чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка(8-1, 6 КО) перебувають на завершальній стадії. Про це менеджер повідомив в інтерв'ю RingTV.

    «У понеділок, 29 травня, ми хочемо завершити перемовини. Ломаченко багато разів говорив, що бій із Салідо не має для нього значення. Якби це було так, то він би перестав про це думати і пішов би далі.

    Салідо на кілька років старший, а Ломаченко став кращим. Але подивимося, що станеться. Салідо – більш складний суперник, ніж усі, з ким Ломаченко бився після тієї поразки».

    Нагадаємо, що Салідо свій наступний бій проведе з Амфоном Сурійо 27 травня. Промоутер українця Боб Арум повідомив, що другий бій із мексиканцем має відбутися влітку. Сам українець уже взявся до тренувань після останнього переможного бою з Джейсоном Сосою.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко
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