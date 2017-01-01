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    Михайленко може замінити Реброва в «Динамо»

    • Сьогодні, 12:41
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    Тренер «Дніпра» Дмитро Михайленко може очолити київське «Динамо» у разі звільнення Сергія Реброва

    Чинний контракт Сергія Реброва з «Динамо» завершується 30 травня. У наступні кілька днів керівництво київського клубу має оголосити про те, чи вдалося домовитися про підписання нової угоди з наставником, або команда буде шукати іншого тренера.

    Раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс заявляв, що готовий продовжити співпрацю з Сергієм Ребровим, якщо він надасть гарантії щодо завоювання трофеїв наступного сезону. В поточному сезоні кияни програли чемпіонську гонку «Шахтарю», а також поступилися донецькому клубу в фіналі Кубка України.

    Джерело: Динамоманія

    футбол «Динамо»
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