Міністерство спорту назвало пріоритетні види спорту на найближчі роки

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Командні види спорту були розподілені на три категорії пріоритетності

Міністерство молоді і спорту України затвердило пріоритетність командних ігрових олімпійських видів спорту на 2017-2020 роки. Відповідний наказ був підписаний міністром Ігорем Ждановим.

Командні види спорту були розподілені на три категорії пріоритетності. До першої увійшли чотири види. Список очолив баскетбол, далі розмістився волейбол, на третій сходинці гандбол і замкнув класифікацію футбол.

Друга категорія пріоритетності: 1 — бейсбол, 2 — пляжний волейбол, 3 — регбі-7, 4 — софтбол.

До третьої категорії входить ватерполо і хокей на траві.

Примітно, що хокей на льоду не увійшов до жодної із груп.

Зауважимо, що при розставлянні пріоритетності враховувалися результати в офіційних міжнародних змаганнях за останній час.

Метою розстановки пріоритетності є затвердження тарифних розрядів тренерів і працівників штатних збірних команд України.

Додамо, що обидві національні збірні України з баскетболу, чоловіча і жіноча, пробилися до фінальних стадій чемпіонатів Європи — 2017.

Джерело: УНН