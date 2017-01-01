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    Музичук зіграла внічию в останній партії фіналу чемпіонату світу з шахів

    • Сьогодні, 16:44
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    Тепер для визначення переможця шахістки мають зіграюти тай-брейк

    Українка Анна Музичукзіграла внічию в четвертій партії фіналу чемпіонату світу з шахів, який триває у столиці Ірану Тегерані.

    В останній, четвертій, партії фіналу чемпіонату світу з шахів Анна Музичук зіграла внічию з китаянкою Тань Чжун’ї. Партія завершилась з рахунком 0,5:0,5.

    Нагадаємо, у першій партії фіналу шахістки зіграли внічию. Їхня партія завершилась з рахунком 0,5:0,5. У другій партії Музичук програла Т.Чжун’ї з рахунком 0:1.

    У третій партії українка виграла у китаянки та зрівняла рахунок.

    Загалом фінал чемпіонату світу завершився нічиєю, з рахунком 2:2.

    Зазначимо, тепер для визначення переможця шахістки мають зіграюти тай-брейк.

    Джерело: УНН

    чемпіонат світу шахи
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