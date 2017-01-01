На ARD вийшов новий фільм про допінг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На німецькому телеканалі ARD вийшов новий фільм журналіста Хайо Зеппельта про допінг

У новій стрічці стверджується, що в ході перевірки допінг-проб Ігор в Пекіні в тестах ямайських спринтерів був знайдений заборонений препарат кленбутерол.

При цьому, за інформацією ARD, МОК і WADA вирішили не починати розслідування з даного поводу. Голова медичного департаменту МОК Річард Баджетт, відповідальний за перевірку проб в Лозанні, заборонив своїм співробітникам підтверджувати факт виявлення кленбутерола.

ARD робить акцент на тому, що і в МОК, і в WADA знали про те, що сталося, і навмисно вирішили не надавати хід справі.

Також в фільмі наводяться слова гендиректора WADA Олів'є Нігглі, який підтвердив, що знає про наявність вкрай малого змісту кленбутерола у пробах ямайців.

У самому МОК на запит ARD відповіли, що мінімальний вміст кленбутерола було знайдено не тільки у ямайських спринтерів, а й у інших спортсменів з різних країн. У МОК прийшли до висновку, що потрапляння кленбутерола в організм сталося через заражені продукти тваринного походження, які спортсмени могли споживати в Пекіні. При цьому ARD зазначає, що відразу після Олімпіади-2008 МОК дискваліфікував польського весляра Адама Серочинськи, в пробі якого був виявлений кленбутерол. Тепер, на думку ARD, МОК трактує правила по-іншому.

У фільмі також показаний розмова з мексиканським тренером з фізпідготовки Анхелем Ередіа, відомим своїм темним допінговим минулим. Ередіа заявив, що тренери збірної Ямайки перед початком Ігор зверталися до нього з проханням проконсультувати з приводу кленбутерола.

Нарешті, автор фільму бере інтерв'ю з засновником WADA Річардом Паундом, який розкритикував МОК за спробу приховати імена викритих спортсменів.

Ямайський спринтер Усейн Болт на Іграх-2008 завоював золото на дистанціях 100 і 200 метрів. Його співвітчизниці Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс і Вероніка Кемпбелл-Браун перемогли на дистанціях 100 і 200 метрів відповідно, Шеррон Сімпсон і Керрон Стюарт розділили срібло на 100-метрівці, Стюарт також стала третьою на 200-метрівці. Чоловіча команда Ямайки в Пекіні завоювала золото в естафеті 4х100 м, але в цьому році МОК позбавив ямайців цієї медалі через позитивну допінг-пробу Нести Картера.

Джерело: mir-la.com