На чемпіонат світу з легкої атлетики в Лондоні продано рекордну кількість квитків

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Турнір пройде з 4 по 13 серпня, і на ньому будуть присутні понад 605 тисяч уболівальників

З 12 по 13 квітня в Лондоні, Великобританія, проходить 209 Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), чия інформаційна база, до речі, не так давно піддалася нападу хакерів. У перший день було заслухано доповідь представників організаційного комітету чемпіонату світу, який пройде як раз в Лондоні з 4 по 13 серпня нинішнього року.

На даний момент, на турнір вже реалізовано понад 605 тисяч квитків. Це кращий показник в історії першостей планети. У тому числі продано 80 тисяч дитячих квитків, по 9.58 фунтів.

Також рада IAAF затвердила зміни в розкладі майбутнього турніру, щоб дати можливість змагатися спортсменам, які планують заявитися відразу на дві дистанції - 200 і 400 метрів.

- Перший раунд відбору на дистанції 200 метрів у чоловіків перенесений з 8 серпня на 7-е.

- Перший раунд відбору на дистанції 200 м у жінок перенесений з 9 серпня на 8-е.

- Перший раунд відбору на дистанції 3000 м з перешкодами у жінок перенесений з 8 серпня на 9-е.

Додатково до всього Cовет IAAF затвердила додаткову вечірню сесію для змагань зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу-2018 в приміщенні в Бірмінгемі. Вона відбудеться 1 березня. Таким чином, сам турнір тепер пройде в чотири дні - з 1 по 4 березня.

Джерело: xsport.ua