На чемпіонаті світу з біатлону виник перший допінговий скандал

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Команда Казахстану підозрюється в порушенні антидопінгових правил

За півтора години до першої гонки відбулася прес-конференція за участю прес-секретаря Служби Кримінальної розвідки Австрії Вінценца Крігс-Ау та генерального секретаря Міжнародного Союзу біатлоністів IBU Ніколь Рьойш. А ще за годину до цього переполох у середовищі журналістів внесла інформація про те, що у казахстанських біатлоністів виявлено допінг.

Таємничості додали й самі учасники прес-конференції. Представник поліції зачитав офіційну заяву німецькою і повідомив, що згідно з австрійським законодавством не може перекладати її якоюсь іншою мовою. Зрештою, використовуючи можливість запитань мас-медіа з’ясували суть проблеми.

Як виявилося, вчора у готелі, де розташувалася збірна Казахстану відбувся обшук. Поліція виявила у номерах, де мешкають представники команди, медикаменти, які були негайно вилучені. Приводом до обшуку стало те, що на смітнику однієї із автозаправних станцій поблизу готелю виявили упаковки з-під медичних засобів.

Як повідомив прес-секретар збірної Казахстану Манас Усенов, команда Казахстану надала всі необхідні документи щодо препаратів, які використовуються для підтримки здоров’я та фізичних кондицій атлетів. Усі ці документи свідчать про те, що медикаменти – цілком легальні, серед них немає заборонених препаратів. На вимогу Міжнародного Союзу біатлоністів, казахстанські атлети погодилися здати аналізи крові й сечі і тепер очікують результати цього дослідження. Представник місцевої поліції повідомив, що IBU тісно співпрацює з кримінальним департаментом. Він також наголосив, що розслідування ще не закінчене і немає поки підстав казати, що мав місце спортивний злочин.

Цілком може бути, що тривога хибна. Поліція в Європі часто проводить обшуки у розташуванні спортивних команд, виявляючи упаковки з-під ліків на смітниках.

У будь-якому разі, атлети Казахстану допущені до участі у сьогоднішній естафеті. Щодо їхньої подальшої участі у чемпіонаті можна буде говорити після отримання результатів допінг-тестів.